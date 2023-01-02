Местные говорят, что "прилетов" было несколько, один из них - в новогоднюю ночь.

Вооруженные силы Украины "поздравили" с Новым годом не только "мобиков" в Макеевке, но и оккупантов под Шахтерском.

Как сообщает донецкая пропагандистка Юлия Андриенко, считающая себя военкором, "праздничный фейерверк" под Шахтерском произошел в ночь с пятницы на субботу. Одна из очевидиц рассказала, что взрывную волну почувствовали люди во многих населенных пунктов, расположенных поблизости.

По данным Андриенко, мощные взрывы произошли в ночь на субботу в 2:30 в двух населенных пуктах вблизи Шахтерске: в Садовом и Давыдовке.

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"В Садовом поселили (оккупантов - УНИАН) в бывшем детском саду, осталась одна стена. Волна докатилась до моего хутора, дом содрогнулся, сквозь сон я только сказала: "Такой силы взрыва и такие бахи мы еще не испытывали здесь". На Давыдовке (оккупанты - УНИАН) располагались в клубе, тоже в хлам. На Садовом живет племянница. Утром достали только 20 человек. И там, и там было по 50, вроде. Такая грусть. В новогоднюю ночь тоже был прилет, опять дом качнуло. Все сети молчат", - сообщила очевидица.

Новогодние "поздравления" оккупантам: главные новости

В новогоднюю ночь в Донецкой области уничтожено около 400 российских оккупантов, еще около 300 - ранены. По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, мобилизованных россиян расположили в здании профтехучилища №19 (улица Кремлевская, 48).

В Страткоме отметили, что "Санта упаковал в мешки около 400 трупов "из-за"неосторожного обращения с нагревательными приборами".

Первыми данные о разгроме базы "мобиков" распространили российские военкоры и оккупационные паблики. Удар по базе мобилизованных нанесли в полночь, когда оккупанты сели за новогодний стол. В РФ скрывают реальные потери.

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