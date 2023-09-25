На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию.

На Таврическом направлении за сутки силы обороны уничтожили 59 российских захватчиков и 38 единиц техники противника. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области, на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Кроме того, в пресс-центре проинформировали, что на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 821 огневое задание. Общие потери врага составили 176 человек (безвозвратные - 59, раненые - 117). Уничтожено 38 единиц военной техники противника. В частности, один танк, семь ББМ, шесть артиллерийских систем и минометов, две РСЗО, один СПГ, 18 БПЛА, одну единицу автомобильной техники и две единицы специальной техники", - заявили в пресс-центре.

Также уничтожены четыре склада боеприпасов и два других важных объекта врага.

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На Херсонском направлении украинские защитники ликвидировали 12 захватчиков и уничтожили много вражеской техники. В частности, уничтожена самоходная артиллерийская установка "Мста-С", три пушки, зенитный ракетный комплекс" ОСА – АКМ", один БТР-82А, две единицы автомобильной техники. Также уничтожены разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и лодка.

За прошедшие сутки украинские военные нанесли очередные успешные удары по позициям россиян на фронте. В частности, удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов и технику. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, украинские ракетные войска поразили два зенитно-ракетных комплекса, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов россиян.

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