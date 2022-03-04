Авиабомбардировкам 3 марта в области подверглись Сумы, Ахтырка, Недригайлов, Лебедин, Боромля и Бездрик.

В приграничной Сумской области российский враг просто уничтожает гражданское население.

Об этом сообщает Сумская военная администрация со ссылкой на заявление главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого.

"В принципе, вся Сумская область – территория ада, которую сокрушительно бомбят российские войска", – подчеркнул чиновник.

По его словам, 3 марта в Ахтырке было полностью уничтожено машинное отделение Ахтырской ТЭЦ, в городе нет отопления и электроэнергии.

"Мы думаем сейчас над тем, как вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", – подчеркнул Живицкий.

По его данным, также была осуществлена бомбардировка Сумм, Недригайлова, Лебединая, Боромли и Бездрика. В частности, в Суммах 3 марта около 18:00 после авиабомбардировки были повреждены ТЭЦ и электрическая подстанция. В результате этого в областном центре сразу исчезло электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Впоследствии электро- и газоснабжение восстановилось, но воды в помещениях горожан нет до сих пор.

Живицкий также обратился к россиянам с призывом остановить геноцид РФ в Украине.

"Это уже не Путин. Путин – сумасшедший карлик. А сегодня простые русские убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без всякой причины. Просто непонятно, почему. Несмотря на то, что у нас разрушена половина Ахтырки, несмотря на то, что у нас уже тысячи погибших, украинцы не остановятся. До последнего человека. Пока будет последний живой украинец, он достигнет того, что России, как страны, не будет. Или русские выйдут на улицы и остановят этот геноцид, или мы придем и отомстим", – заявил руководитель Сумщины.

Тем временем Сумской городской голова Александр Лысенко видеообращении к горожанам на своей странице в Facebook отметил, что находится в Сумах и вместе с ремонтниками работает над тем, чтобы к утру восстановить все вопросы жизнеобеспечения областного центра.

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