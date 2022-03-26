В случае обнаружения военной техники врага украинцев просят звонить 102.

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота у местных жителей 11 танков.

Об этом сообщил Евгений Рогачев, начальник полиции Полтавщины.

"От начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов различного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов", - говорится в сообщении.

"В случае выявления в лесополосах, лесах, полях или на обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, немедленно сообщите об этом в полицию на номер 102", - добавляют в полиции.

Также правоохранители рекомендуют гражданам, которые нашли и хранят опасные находки у себя дома, сообщить об этом в полицию для дальнейшей добровольной их сдаче и использования силами обороны в борьбе с оккупантами.

"Предостерегаем, что сохраняя дома взрывоопасные предметы и оружие вы не только нарушаете закон, но и подвергаете большой опасности себя, своих детей, родных, друзей и знакомых. Берегите себя. Будьте бдительны. Сотрудничайте с Нацполицией, Вооруженными силами Украины и теробороной для безопасности наших граждан и победы Украины над врагом!",- добавил Рогачев.

Ранее в Полтаве тероборона уничтожила 4 российских дрона.

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