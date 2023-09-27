Уничтожены две ББМ, пять артиллерийских систем и минометов, 29 БПЛА, восемь единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники врага.

Украинские военные на Таврическом направлении за минувшие сутки уничтожили 41 российского оккупанта и 46 единиц военной техники противника.

Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления. Отмечается, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

Вместе с тем, на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

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Кроме того, как проинформировали в пресс-центре, на Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов, а на Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

"Общие потери врага составили 145 человек (безвозвратные - 41, раненые - 102, плен - 2). Уничтожено 46 единиц военной техники противника. В частности, две ББМ, пять артиллерийских систем и минометов, 29 БПЛА, восемь единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники. Также уничтожено 8 складов боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Что происходит на фронте

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось продвинуться на Донецком направлении.

Также Зеленский подчеркнул, что на Херсонщине россияне продолжают терроризировать территории, до которых может дотянуться их оружие. В частности, в течение суток враг выпустил по территории области 26 управляемых авиационных бомб.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 27 сентября, ориентировочно составили 276 тыс. 990 человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 320 российских захватчиков.

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