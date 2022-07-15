Вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку объектов, которые захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" в пятницу, 15 июля, около 11.00 сбили на Николаевщине очередной вражеский беспилотный летательный аппарат"Орлан-10".

Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается в сообщении, вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку объектов, которые захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правил и ограничений, что установлены ради сохранения вашей жизни – добавили в командовании.

Об "Орлан-10"

Российские войска активно используют БПЛА "Орлан-10" для разведки и корректировки огня своей артиллерии. Его, как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить, как глазами, так и на радаре. А еще сложнее сбить.

Барражируя над позициями этот дрон может определить координаты целей, а во время артналета осуществляет корректировку огня в режиме онлайн-передачи данных.

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