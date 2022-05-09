В результате вражеских обстрелов в Северодонецке погибла женщина, а в Белогоровке – два закарпатских волонтера.

Российские оккупанты убили трех гражданских на Луганщине.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, россияне практически не останавливают огонь по мирным жителям и их домам.

"8 мая 24 раза они стреляли по населению Луганщины. В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке - два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненый ребенок из Приволья, они госпитализированы в Днепр", - сообщил он.

Гайдай также отметил, что враг продолжает уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры. В частности, накануне вечером в третий раз снарядами попал в нефтеперерабатывающий завод, а в течение дня россияне разрушили мощности Попаснянского водоканала, которые еще функционировали. Теперь, по его словам, воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных Правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году.

Как писал УНИАН, враг продолжает интенсивные обстрелы Луганщины в попытках выйти на административные границы области.

В частности, 8 мая в результате очередного авиаудара россиян по Луганской области обесточены Лисичанск и Северодонецк.

7 мая враги сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, в подвале которой прятались около 90 человек. По предварительным данным властей, в результате вражеской атаки погибли 60 человек.

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