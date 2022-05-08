Относительно ситуации с Попаснянским водоканалом, который обстреляли россияне, Гайдай сказал, что предприятие фактически прекратило свое существование.

Эвакуация из Луганщины остановлена из-за обстрелов оккупантами "дороги жизни" - трассы Лисичанск-Бахмут, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Об этом он сообщил в вечерней сводке за 8 мая.

"Эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать из всех бомбоубежищ крестьян, попал под вражеский огонь, людей из села забрать не смогли. Завтра эвакуации и завоза гумгрузов не будет", - отметил Гайдай.

По его словам, в Белогоровке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты смогли разложить понтонну переправу через реку Северский Донец, однако наши защитники пытаются ее уничтожить и не дать врагу прорваться.

Гайдай также сказал, что пока невозможно продолжить разбирать завалы в Белогоровской школе, которая обрушилась после бомбежки, и где находились люди.

"Разбирать завалы невозможно из-за постоянных обстрелов. Надежды на то, что кто-то выжил, почти нет. Потому что здание не просто "сложилось" и подвал завалило, а там авиабомба разорвалась внутри, поднялся пожар. И температура была критической, кислорода не осталось", - отметил он.

По данным Гайдая, в школе было ориентировочно 90 человек, 27 спасли, около 60 человек погибли.

"Ждем тишину, чтобы продолжить разбирать завалы", - сказал он.

Относительно ситуации с Попаснянским водоканалом, который обстреляли россияне Гайдай сказал, что предприятие фактически прекратило свое существование.

"Уничтожена вся инфраструктура, находившаяся в Белогоровке. Восстановление, пока не закончатся боевые действия - невозможно, более того, даже в мирное время с такими повреждениями на ремонт ушли бы месяцы", - констатировал он.

Глава ОВА сообщил, что для обеспечения потребностей людей Лисичанска и Северодонецка установлены стационарные цистерны с питьевой водой, в другие населенные пункты пока подвозят воду передвижными емкостями. Емкости получили от международной организации.

Председатель ОВА предупреждает, что ситуация в области будет ухудшаться, ведь "чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощность".

"Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться. Именно поэтому призвали к эвакуации. Просили "развязать руки" нашим защитникам, чтобы ускорить победу. Теперь люди в заложниках у войны, эвакуация невозможна", - сказал Гайдай.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты обстреляли объекты Попаснянского водоканала, в результате этого без воды осталось около миллиона людей, в том числе на оккупированных еще в 2014 году территориях.

Авиаудар по школе в Белогоровке состоялся в 16:37 7 мая. От авиаудара возник пожар в здании школы на площади около 300 м. кв. Ее ликвидировали почти четыре часа, затем начали разборку завалов. Сегодня утром Гайдай сообщил, что предварительно в школе погибли 60 человек.

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