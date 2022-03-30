Российские захватчики продолжают терроризировать местное население на оккупированной части Киевщины.

В Киевской области за прошедшие сутки российскими оккупантами осуществлено более 30 обстрелов жилых массивов и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

"Захватчик коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы наших городов и целых сел. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса. В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население", - говорится в сообщении.

В частности, наиболее опасными направлениями остаются: населенные пункты вдоль Житомирской трассы, Буча – Ворзель – Гостомель, Немешаево, Дмитриевская община, Макаровская община, север Вышгородского района, на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянского, Великодимерської общин Броварского района.

"За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевщины", - говорится в сообщении.

Так, наибольшие разрушения в результате обстрела зафиксированы в районах: Бучанському (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитриевская общины), Броварском (Великодимерська община), и Вышгородском районах (Димерская, Иванковская общины).

В Бучанском районе ситуация подконтрольная, в большинстве общинах напряженная:

- Макаровская община – поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом.

- Бородянская община – перемещение врага, заблокирована, с разрушенной инфраструктурой.

- Немешаевская-враг окопался, инфраструктура разрушена, связи практически нет.

- Бучанская-враг окопался, инфраструктура разрушена.

- Гостомельська – перемещение техникой врага, шел бой. Инфраструктура разрушена.

- Ирпенская – в Ирпене бой. ВСУ контролирует город. Инфраструктура разрушена. Постоянные обстрелы.

- Дмитриевская – по части общины перемещается враг, частично отсутствует свет.

- Белогородская – частично отсутствует свет.

В Броварском районе в некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодимерской общин - незначительное количество вражеской техники. Много разрушенной инфраструктуры.

В Вышгородском районе в оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской ТГ – гуманитарная катастрофа.

Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.

Напомним, в МВД рассказали о ночных обстрелах в Украине. Ночью воздушная тревога была фактически по всей стране, были обстрелы на Донбассе, в Чернигове, в Хмельницкой области.

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