Это связано с началом сельскохозяйственных работ в прифронтовых и деоккупированных районах.

С приходом весны и потепления в Украине может возрасти число инцидентов, связанных с подрывом людей на минах. Это связано с увеличением количества сельскохозяйственных работ, в частности — в прифронтовых и деоккупированных районах страны.

Таким выводом поделились эксперты британской разведки в ежедневном отчете о войне в Украине. Они написали: "Ежедневно в Украине продолжают поступать сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами. Наиболее пострадавшими районами являются Херсонская и Харьковская области: территории, ранее оккупированные Россией. С приходом весны и увеличением числа людей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, риск инцидентов с минами среди гражданского населения возрастет".

Как сообщили в разведке, с начала полномасштабного вторжения было зарегистрировано более 750 жителей, пострадавших от мин. В каждом 8 случае подрывался ребенок. Эксперты предполагают, что для полного разминирования Украины понадобится не менее 10 лет.

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Подрывы на минах: последние случаи

Вблизи села Сподобовка Купянского района и в Рубежном Чугуевского района 11 апреля подорвались двое жителей. Это были мужчины в возрасте 32 и 48 лет соответственно. Оба выжили, но получили ранения.

В конце марта в Харьковской области на мине подорвался автомобиль. Водитель погиб прямо на месте инцидента.

На Херсонщине в конце февраля мужчина рубил дрова в лесополосе и наткнулся на мину оккупантов. Из-за взрыва он лишился части правой ноги.

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