Несмотря на огромные потери, российское командование требует системных штурмов украинских позиций на левом берегу.

Российские оккупационные войска продолжают "мясные штурмы" украинских позиций на левобережье Днепра в Херсонской области. В то же время предпосылок для создания дополнительных ударных группировок врага там не наблюдается, заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы видим, что, постоянно формируя штурмовые группы, вражеские войска не используют бронетехнику. То есть они понимают, что те потери техники, которые они понесли в самом начале, когда взялись за штурмовые действия и пытались выбить с левого берега наши подразделения, их серьезно поразили не только количеством, но и масштабами, и скоростью исчезновения техники фактически из их потенциала. Поэтому сейчас используются чисто "мясные штурм" и формируются штурмовые группы с большой сложностью, поскольку "сарафанное радио" оккупационных войск очень быстро распространяет информацию о результатах такой штурмовой деятельности, когда группа возвращается с потерями до 70% личного состава", – добавила она в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Гуменюк, вражеское командование привлекало к штурмам и морскую пехоту, и десантно-штурмовые войска, и даже береговую охрану. Однако эти подразделения отказывались идти на штурмы без бронетехники, на которую у оккупантов на Херсонщине действует "командирское эмбарго".

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Отмечается, что враг несет большие потери. Несмотря на это, российское командование требует системных штурмов украинских позиций на левом берегу.

"Но результата они пока не имеют. Постоянно отмечается, у них очень высокие потери в личном составе, и получается, что им приходится возвращаться на свои позиции ни с чем. Наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций и, по возможности, зачистке территории для расширения этого плацдарма", – констатировала Наталья Гуменюк.

Война в Украине: это стоит знать

Аналитик издания BILD Юлиан Репке считает, что Авдеевка может пасть уже в ближайшие дни или недели. По его словам, особенно опасной является ситуация в центре разрушенного россиянами города.

В то же время на Таврическом направлении за неделю украинские защитники уничтожили 32 танка, 77 бронемашин, 26 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники. Потери личного состава противника достигли почти 3 тысяч.

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