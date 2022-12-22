Врага при недавних обысках у местных жителей интересовало наличие алкоголя, отметили в Херсонской облсовете.

Российские оккупанты, которые удерживают левобережную часть Херсонской области, имеют все большие проблемы с боевым духом и дисциплиной.

На днях враг провел серию фильтрационных рейдов в Геническом районе Херсонской области, об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"По свидетельствам местных жителей, поведение... (врага - Ред.) было гораздо агрессивнее, чем обычно. Оккупационные войска, удерживающие левобережную часть Херсонской области, имеют нарастающие проблемы с боевым духом и дисциплиной", - отметил Соболевский.

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Кроме того, первый заместитель председателя облсовета подчеркнул, что "наличие алкоголя при обысках их интересовало гораздо больше, чем оружие". "Армия мародеров и алкоголиков", - написал он.

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Оккупанты в начале ноября отступили с правобережья Херсонской области на левобережье.

17 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что захватчики выводят часть своих прихвостней из Новой Каховки и Каховки в район поселка городского типа Нижние Серогозы Генического района Херсонской области.

В начале декабря Генштаб поделился, что враг вывел некоторые оккупационные силы из Алешек, а 3 числа оттуда забрали предателей и их семьи.

Позже начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала сведения о якобы выходе захватчиков из Новой Каховки и Каховки. По ее словам, нарочито показательные ходы противника насчет якобы выхода с определенной территории могут скрывать в себе определенные ловушки.

По словам военного летчика-инструктора, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, противники могут отступить на части Херсонской области.

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