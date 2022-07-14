В результате ракетной атаки оккупантов в Харькове частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия.
Об этом сообщает в Facebook полиция Харьковской области.
В сообщении отмечается, что российские оккупанты ежедневно осуществляют обстрелы Харькова и территории громад области.
"13 июля ракетной атаке подвергся Харьков, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия. Также под вражеские удары попали поселки Циркуны, Русские Тишки и пгт Золочев. В результате повреждения получили жилые дома мирных граждан, газо-распределительная подстанция, горели поля", - сообщила полиция.
Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты обработали более 60 фактов разрушения помещений и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.
Ситуация на Харьковщине:
12 июля российские оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Позже стало известно о четырех пострадавших в результате обстрелов российскими оккупантами Индустриального района Харькова.
По состоянию на 13 июля 2022 года бойцы ССО "Азов" на Харьковщине ликвидировали почти 40 оккупантов и их технику.
В течение 13 июля в Харьковской области ранения от обстрелов российских оккупантов получили пятеро мирных жителей, один погиб.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Оккупанты резко уменьшили количество артобстрелов на фоне уничтожения складов с БК (карта)
- Оккупанты из Мелитополя в сторону Херсона перевезли технику и боеприпасы (фото)
- ВСУ начали уничтожать российские базы ПВО: эксперт спрогнозировал последствия таких действий