Правоохранители обработали более 60 фактов разрушения помещений и других объектов на территории области в результате обстрелов и пожаров.

В результате ракетной атаки оккупантов в Харькове частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия.

Об этом сообщает в Facebook полиция Харьковской области.

В сообщении отмечается, что российские оккупанты ежедневно осуществляют обстрелы Харькова и территории громад области.

"13 июля ракетной атаке подвергся Харьков, в результате чего частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия. Также под вражеские удары попали поселки Циркуны, Русские Тишки и пгт Золочев. В результате повреждения получили жилые дома мирных граждан, газо-распределительная подстанция, горели поля", - сообщила полиция.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты обработали более 60 фактов разрушения помещений и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Ситуация на Харьковщине:

12 июля российские оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Позже стало известно о четырех пострадавших в результате обстрелов российскими оккупантами Индустриального района Харькова.

По состоянию на 13 июля 2022 года бойцы ССО "Азов" на Харьковщине ликвидировали почти 40 оккупантов и их технику.

В течение 13 июля в Харьковской области ранения от обстрелов российских оккупантов получили пятеро мирных жителей, один погиб.

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