Оккупанты мощно штурмовали на Авдеевском и Купянском направлениях.

Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 29 штурмовых действий. Российские окупанты не имели успеха, получили достойный отпор и понесли значительные потери.

"Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

В Генштабе отмечают, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, в течение суток произошло 89 боевых столкновений.

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На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении силы обороны отбили 12 атаки противника вблизи Белогоровки Луганской области; восточнее Тернов и спорного Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено шесть атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, здесь противник, при поддержке авиации, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших защитников.

На Запорожском направлении силы обороны отбили четыре атаки западнее ивового и южнее Работиного Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Бои за Авдеевку - последние новости

20 декабря пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что российские оккупанты продвинувшись на полтора-два километра на Авдеевском направлении и потеряли почти 25 тысяч человек.

По его словам, с 10 октября, когда враг активизировался, то он продвинулся в некоторых местах на полтора-два километра, но это ему очень дорого стоило. За чуть более двух месяцев только в Донецкой области в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял почти 25 тысяч человек мертвыми и ранеными.

Также добавил, что уничтожено около 200 танков и более 400 других бронемашин. При этом из них 80% из них - это на Авдеевском направлении.

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