Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 29 штурмовых действий. Российские окупанты не имели успеха, получили достойный отпор и понесли значительные потери.
"Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
В Генштабе отмечают, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, в течение суток произошло 89 боевых столкновений.
На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Лиманском направлении силы обороны отбили 12 атаки противника вблизи Белогоровки Луганской области; восточнее Тернов и спорного Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено шесть атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, здесь противник, при поддержке авиации, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших защитников.
На Запорожском направлении силы обороны отбили четыре атаки западнее ивового и южнее Работиного Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
Бои за Авдеевку - последние новости
20 декабря пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что российские оккупанты продвинувшись на полтора-два километра на Авдеевском направлении и потеряли почти 25 тысяч человек.
По его словам, с 10 октября, когда враг активизировался, то он продвинулся в некоторых местах на полтора-два километра, но это ему очень дорого стоило. За чуть более двух месяцев только в Донецкой области в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял почти 25 тысяч человек мертвыми и ранеными.
Также добавил, что уничтожено около 200 танков и более 400 других бронемашин. При этом из них 80% из них - это на Авдеевском направлении.