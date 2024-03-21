Идут работы над увеличением дальности "Нептунов", подчеркнул эксперт

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, какое оружие производит и модернизирует наше государство, а также - о серьезном изменении ситуации на фронте.

Об этом он рассказал в интервью. "О том, что начали производить боеприпасы советских калибров, об этом украинская компания-производитель публично отчитывалась еще несколько месяцев назад. Что касается ракет дальностью 640 километров, то у нас не было никогда секретом, что мы выпускаем "Нептуны", и что ведутся работы над увеличением их дальности", - сказал он.

Эксперт напомнил, что "Нептун" - это базовая противокорабельная ракета с радиусом до 300 километров, и именно такой версией мы затопили в свое время флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москву".

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"А дальше пошло совершенствование, и это совершенствование включает два направления работ. Первое - "Нептун" научили бить не только по кораблям на море. Его переделали так, чтобы можно было использовать в режиме земля-земля. И первое успешное испытание мы видели, когда таким модернизированным "Нептуном" был уничтожен комплекс С-400 в Крыму возле Евпатории. Второе - это увеличение радиуса полета, но здесь официальных цифр нет. Это абсолютно логичное развитие этой линейки "Нептунов", - пояснил Дикий.

Также он рассказал о ситуации на фронте, отметив, что мы имели два слабых места - нехватка снарядов и людей. "Сейчас из этих двух факторов один радикально изменился. "Снарядный голод" отходит в прошлое, по всему фронту артиллерия снова заговорила... Но, к сожалению, никуда не исчезла вторая проблема - это нехватка бойцов. И с этой проблемой пока нет никаких продвижений", - отметил он.

Важные новости Украины - война сегодня в центре внимания

Как сообщал УНИАН, Чехия готова предоставить Украине тысячи дополнительных артиллерийских боеприпасов. Министр иностранных дел страны Ян Липавский отметил, что по состоянию на сегодня уже было получено 300 тысяч снарядов. По его словам, эти боеприпасы помогут обеспечить жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на поле боя.

Литва поддержала инициативу Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и выделяет на это средства. Литовское правительство выделило 35 миллионов евро на закупку снарядов для Украины в рамках чешской инициативы.

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