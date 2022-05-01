В частности, из инфекционного отделения Старобельска вывезено все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины.

На оккупированных территориях россияне уничтожают медицинскую инфраструктуру, вывозят из больниц оборудование.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, отмечая, что граждане на оккупированных территориях практически остаются без медицинских услуг.

В частности, из инфекционного отделения Старобельска (Луганская область) вывезено все оборудование, которое было предоставлено с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины. Среди вывезенного оборудования - аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19.

В помещении Пологовской центральной районной больницы (Запорожская область) обустроен склад боеприпасов. Персоналу запрещают оказывать медицинские услуги местному населению.

Олешковская районная больница и городская больница Голой Пристани вынужденно обслуживают потребности ВС РФ. Медицинскому персоналу запрещено менять постоянное место жительства путем эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Все без исключения больницы Балаклеи (Харьковская область) заполнены ранеными оккупантами. Медицинский персонал принудительно выводится на работу. Украинские граждане остаются без медицинской помощи.

В областном противотуберкулезном диспансере Волчанска на Харьковщине больным с открытой формой туберкулеза отказали в оказании медицинской помощи и выгнали на улицу. Помещения, которые использовались для лечения от инфекционных болезней, заполняют ранеными русскими. Медицинский персонал заставляют работать на оккупантов.

"При этом все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Тех, кто не прошел, принудительно отправляют на передовую", - сообщила разведка.

Как сообщал УНИАН, ранее Мариупольский городской совет заявил, что российские захватчики вывезли из города часть уцелевших аппаратов искусственной вентиляции легких, которые крайне нужны при лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.

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