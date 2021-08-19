За минувшие сутки боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, возле Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. А неподалеку Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 19 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. Возле Крымского противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра. Недалеко от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая