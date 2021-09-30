Оккупанты вели огонь вблизи Новотошковского, Каменки и Попасной.

На Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский боец.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

"С начала суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, 1 раз применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – указано в сводке.

Оккупанты обстреливали позиции украинских войск возле Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Каменки – из артиллерии калибра 122 мм; в сторону населенного пункта Попасная – из автоматических станковых гранатометов.

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"На огневые действия противника наши военнослужащие открывали ответный огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы", – отметили в штабе.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных не было.

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Автор: Инна Андалицкая