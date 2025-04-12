Также эксперт назвал задачи ВСУ во время подготовки России к наступлению.

Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на нескольких направлениях, однако пока не готовы к масштабной операции. Об этом заявил генерал-майор запаса ВСУ, политический и военный деятель Сергей Кривонос в эфире "Киев24".

"Активность врага на разных участках показывает, что россияне пытаются прощупать наши слабые места, выявить наши средства огневого поражения, что в дальнейшем может быть использовано врагом для реального полномасштабного наступления", - отметил эксперт.

По словам генерал-майора, для того, чтобы осуществить наступление, России нужно нарастить свои силы. Он добавил, что пока речь не идет о наступлении РФ, однако подготовка к нему продолжается.

"Наша задача, несмотря на все их желания, продолжать наращивать усилия на фортификационные оборудования нашей местности, а также вести активную разведку вражеских средств поражения, чтобы своевременно нанести по ним удар", - подчеркнул Кривонос.

Наступление РФ - что известно

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Россия усилит наступление уже в конце апреля. По его словам, оккупанты могут сосредоточиться на наступлении на Покровск, а также будут действовать на восточных фронтах возле Купянска и Лимана и на юго-восточных фронтах возле Запорожья и Новопавловки.

В то же время спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий отреагировал на планы РФ наступать на Сумщину и Харьковщину. По его словам, пока о существенных изменениях на поле боя речь не идет.

Вас также могут заинтересовать новости: