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На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1", еще трое военных ранены (фото)

06:08, 21 мая 2020
Война
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Трое военных получили серьезные ранения \ фото УНИАН

В среду, 20 мая, около 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области от осколочных ранений погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов.

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Об этом на странице в соцсети сообщает Национальная полиция. "Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения, - говорится в сообщении. - Устанавливаются все обстоятельства этого трагического происшествия".

На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" \ Нацполиция

В Нацполиции уточнили, что трое военных получили тяжелые ранения. Сейчас они находятся в военном госпитале.

Как сообщал УНИАН, вечером в среду, 20 мая, во время обстрела российско-оккупационными снайперами украинских позиций вблизи Марьинки, получил ранение военный ООС.

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