Украинский военный сегодня погиб на Донбассе в результате обстрела со стороны поддерживаемых Россией боевиков.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook.
"Сегодня, 6 мая, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открыли огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
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Ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе из-за обстрела боевиков один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Погибшим оказался старший солдат Товчигречко Дмитрий Иванович, механик-водитель механизированного батальона 93-й ОМБр Холодный Яр.
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