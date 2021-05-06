На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открыли ответный огонь.

Украинский военный сегодня погиб на Донбассе в результате обстрела со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook.

"Сегодня, 6 мая, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открыли огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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Ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе из-за обстрела боевиков один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Погибшим оказался старший солдат Товчигречко Дмитрий Иванович, механик-водитель механизированного батальона 93-й ОМБр Холодный Яр.

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Автор: Александр Топчий