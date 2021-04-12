На Донбассе погиб украинский военный / фото УНИАН
В районе проведения ООС на Донбассе в результате прицельного вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.
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Об этом сообщается в Facebook оперативно тактической группировки "Север".
Отмечается, что боец получил смертельное пулевое ранение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Об инциденте сообщили представителям ОБСЕ.
Обострение ситуации на Донбассе: что известно
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
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