За сутки 23 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, ранен один боец.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.
В частности, неподалеку Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра, а у населенного пункта Новгородское – минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.
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Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска – еще и автоматические станковые гранатометы.
В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра 24 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, у населенного пункта Невельское враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
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