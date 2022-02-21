Людмила Денисова заявила о нарушении Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Боевики на Донбассе начали принудительную "мобилизацию" несовершеннолетних. Такие действия являются нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"В так называемых "военных училищах" НВФ "ДНР" и "ЛНР" курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях", - говорится в сообщении.

По ее словам, приняв такое решение боевики нарушили статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает участие детей в вооруженных конфликтах.

В связи с этим Денисова призвала Детский фонд ООН и международные правозащитные организации отреагировать на привлечение детей к боевым действиям и принудительный призыв детей, граждан Украины в незаконны вооруженные формирования.

Обострение на Донбассе - что известно

17 февраля боевики на Донбассе совершили ряд обстрелов из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В результате чего повреждено здание детского сада, есть пострадавшие среди гражданских. При этом оккупанты обвинили в обстрелах украинских военных.

18 февраля стало известно, что главарь боевиков "ДНР" Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей захваченной части Донбасса в РФ. Затем журналисты выяснили, что обращение Пушилина об эвакуации записано еще до обострения ситуации – 16 февраля.

Впоследствии – 19 февраля, в "ДНР" ввели всеобщую мобилизацию. Позже такое же решение принял и главарь боевиков "ЛНР" Пасечник. Позже в СМИ появилась информация, что сотрудники так называемого "Министерства государственной безопасности" начали массово насильно забирать людей в "армию".

В свою очередь в Украине напомнили, что не рассматривают силовой вариант возвращения оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей.

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