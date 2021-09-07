Оккупанты используют запрещенные противопехотные мины.

Боевики на Донбассе минируют территорию у линии соприкосновения. Оккупанты закладывают запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Оккупанты наращивают оборудование передовых позиций и минируют местность, в том числе участки в тыловых районах возле линии соприкосновения.

По данным украинской разведки, боевики используют запрещенные мины ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72

Читайте такжеРФ готовится к применению российских оккупационных войск на Донбассе - разведка"Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными Конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия оккупантов подвергают дополнительной опасности местных жителей

Как ранее сообщал УНИАН, на Донбассе боевики сбросили с дрона на прифронтовой город Зайцево две самодельные бомбы. Одна из них – разорвалась на дороге возле дома пенсионеров, вторую – уничтожили украинские военные.

По словам саперов, бомбы, нашпигованные тротилом и свинцовыми шариками. Хвостовую часть каждой оккупанты напечатали на 3D-принтере.

Автор: Анастасия Горбачева