Вражеский беспилотник сбили сегодня ночью во время воздушной тревоги в области.

Бойцы Национальной гвардии Украины в небе над Днепропетровской областью сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для разведки.

Об этом пресс-служба НГУ сообщила в Facebook.

"Мобильные огневые группы гвардейцев во время тревоги выдвигаются и ищут в небе вражескую цель: БПЛА или ракету, которую просто сбивают в небе, сохраняя жизнь украинцев. Сегодня ночью во время одной из тревог, бойцы 31-й бригады НГУ сбили в небе беспилотный летательный аппарат, предназначенный для разведки, который запустили россияне", - говорится в сообщении.

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В Нацгвардии проинформировали, что во время осмотра вражеского беспилотника выявили, что в нем есть взрывчатое вещество.

Потери оккупантов за минувшие сутки

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силами обороны Украины было ликвидировано 610 оккупантов. Также было уничтожено 4 танка, 12 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 2 РСЗО.

Общие потери РФ в Украине сейчас составляют 196 тыс. 920 оккупантов.

На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более роты российских военных и уничтожили около десяти единиц вражеской техники.

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