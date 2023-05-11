Бойцы Национальной гвардии Украины в небе над Днепропетровской областью сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для разведки.
Об этом пресс-служба НГУ сообщила в Facebook.
"Мобильные огневые группы гвардейцев во время тревоги выдвигаются и ищут в небе вражескую цель: БПЛА или ракету, которую просто сбивают в небе, сохраняя жизнь украинцев. Сегодня ночью во время одной из тревог, бойцы 31-й бригады НГУ сбили в небе беспилотный летательный аппарат, предназначенный для разведки, который запустили россияне", - говорится в сообщении.
В Нацгвардии проинформировали, что во время осмотра вражеского беспилотника выявили, что в нем есть взрывчатое вещество.
Потери оккупантов за минувшие сутки
По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силами обороны Украины было ликвидировано 610 оккупантов. Также было уничтожено 4 танка, 12 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 2 РСЗО.
Общие потери РФ в Украине сейчас составляют 196 тыс. 920 оккупантов.
На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более роты российских военных и уничтожили около десяти единиц вражеской техники.