На дорогах российские захватчики бросили сотни танков.

Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 27 февраля по поводу российского вторжения, опубликованной в Facebook.

Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожено и повреждено самолетов – 27 ед. (уточняется), вертолетов – 26 ед., танков – около 150 , ББМ – более 700 ед., пушек – около 50, один ЗРК БУК, четыре РСЗО БМ-21 Град, 60 цистерн, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли, катера – 2 единицы.

"Будет еще. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

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