Украина делает все необходимое, чтобы уничтожать российскую оккупационную инфраструктуру на своей территории.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина заявил, что атаковать территории РФ нет смысла.
"Нам недостаточно инструмента, нам хотелось бы больше этого инструмента, и мы действительно говорим нашим партнерам: нам нет никакого смысла атаковать российскую территорию", - сказал он.
Подоляк отметил, что учитывая исторические обстоятельства война сама собой перекинется на российские территории.
"Потому что, когда вы начинаете огромное количество вторжений и не выигрываете достаточно быстро, вы определенно теряете управляемость процессов. Россия сегодня, безотносительно ко всему, теряет управляемость процессов. Нет силовой вертикали на практике, есть много альтернативных конфликтных центров. Посмотрите особенно последние отношения в треугольнике Пригожин-Кадыров-Шойгу", - сказал он.
Подоляк упомянул важные элементы войны, такие как беспилотники, атакующие российские города, а также деятельность легиона "Свобода России", который заходил в Белгородскую область.
"Это неотъемлемая составляющая проигранной войны. Но Россия проиграет эту войну и, безотносительно Украины, на территории России будут идти все эти процессы подрыва, активные столкновения и тому подобное", - добавил он.
Война перешла на территорию РФ
Бойцы российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" прорвали границу в Белгородской области. Жители Шебекино жаловались на постоянные обстрелы. При этом бойцы РДК и Легиона "Свобода России" обвинили в ударах армию РФ.
Из города начали эвакуировать население, а оставшиеся жители, начали мародерить. Позже стало известно, что Новая Таволжанка взята под контроль российскими добровольцами.