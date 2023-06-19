Михаил Подоляк отметил, что учитывая исторические обстоятельства война сама собой перекинется на российские территории.

Украина делает все необходимое, чтобы уничтожать российскую оккупационную инфраструктуру на своей территории.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина заявил, что атаковать территории РФ нет смысла.

"Нам недостаточно инструмента, нам хотелось бы больше этого инструмента, и мы действительно говорим нашим партнерам: нам нет никакого смысла атаковать российскую территорию", - сказал он.

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Подоляк отметил, что учитывая исторические обстоятельства война сама собой перекинется на российские территории.

"Потому что, когда вы начинаете огромное количество вторжений и не выигрываете достаточно быстро, вы определенно теряете управляемость процессов. Россия сегодня, безотносительно ко всему, теряет управляемость процессов. Нет силовой вертикали на практике, есть много альтернативных конфликтных центров. Посмотрите особенно последние отношения в треугольнике Пригожин-Кадыров-Шойгу", - сказал он.

Подоляк упомянул важные элементы войны, такие как беспилотники, атакующие российские города, а также деятельность легиона "Свобода России", который заходил в Белгородскую область.

"Это неотъемлемая составляющая проигранной войны. Но Россия проиграет эту войну и, безотносительно Украины, на территории России будут идти все эти процессы подрыва, активные столкновения и тому подобное", - добавил он.

Война перешла на территорию РФ

Бойцы российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" прорвали границу в Белгородской области. Жители Шебекино жаловались на постоянные обстрелы. При этом бойцы РДК и Легиона "Свобода России" обвинили в ударах армию РФ.

Из города начали эвакуировать население, а оставшиеся жители, начали мародерить. Позже стало известно, что Новая Таволжанка взята под контроль российскими добровольцами.