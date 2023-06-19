Уничтожен вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" и семь разведывательных БпЛА.

Украинские защитники за прошедшие сутки нанесли 10 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 06:00. "Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поражен 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, три иранских ударных БпЛА типа "Shahed" и семь разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, четыре зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника и два склада боеприпасов.

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По информации Генштаба российские захватчики и в дальнейшем концентрируют основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, в течение суток там произошло 24 боевых столкновения.

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