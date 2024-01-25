Министр посетовал на затягивание принятия важных решений.

В развязанной Россией против Украины войне ничто не принесло президенту РФ Владимиру Путину больше пользы, чем концепт "не допустить эскалации", заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Affairs.

По его мнению, Путин "должен быть благодарным" за этот концепт, ведь это затягивало принятие многих важных решений, которые все-таки были приняты позже.

"Мы потеряли время, мы потеряли территории, мы потеряли жизни", - заявил он.

Как добавил Кулеба, странам "чрезвычайно сложно сделать разворот за один день", однако они все же, хотя бы частично, его делают, когда разрешают передачу оружия Украине: "Но был ли этот поворот полным? Пока нет".

Также он выразил мнение, что окончание войны такого масштаба требует устранения основной причины войны - империалистического мышления Путина.

Война изматывает Россию

Напомним, как писал The Washington Post, в 2024 году президенту РФ Владимиру Путину предстоит столкнуться с еще одним опасным соперником: самой войной.

Боевые действия в Украине, вероятно, увеличат нагрузку на жизнь большинства россиян и подвергнут еще большей опасности многих из них, поскольку война "пожирает" кремлевские запасы денег и людей.

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