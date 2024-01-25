WP констатирует, что при таких темпах копилка РФ скоро опустеет, и у Кремля не останется иного выбора, кроме как повысить налоги.

В 2024 году президенту РФ Владимиру Путину предстоит столкнуться с еще одним опасным соперником: самой войной. Боевые действия в Украине, вероятно, увеличат нагрузку на жизнь большинства россиян и подвергнут еще большей опасности многих из них, поскольку война "пожирает" кремлевские запасы денег и людей, пишет The Washington Post.

Указывается, что в 2024 году Кремль увеличит расходы на оборону на 68% по сравнению с прошлым годом.

"В сочетании с расходами на правоохранительные органы военные будут потреблять 40% бюджета страны. Откуда возьмутся деньги? Учитывая стабильные цены на нефть и экспорт природного газа, большая часть которого раньше шла в Западную Европу, снизился примерно на 60% по сравнению с 2021 годом, годовой доход государства от этих источников сократился на 24%. Если не будет более широкой войны на Ближнем Востоке, цена нефти вряд ли вырастет настолько, чтобы компенсировать усиление обороны РФ. Увеличение объемов экспорта энергоносителей также не сможет принести гораздо больше денег: Россия уже перекачивает всю нефть, которую может добыть, продавая большую часть ее с большими скидками Китаю и Индии", - говорится в публикации.

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WP констатирует, что при таких темпах копилка РФ скоро опустеет, и у Кремля не останется иного выбора, кроме как повысить налоги, однако, какой бы ни была военная хитрость, время для рейда на российские кошельки явно неблагоприятное.

Также отмечается, что в наибольшей опасности в 2024 году окажутся молодые люди России: "Судя по всему, призыв в армию, проводившийся два раза в год прошлой осенью, не принес достаточного количества рекрутов, и Путин подписал указ о расширении вооруженных сил на 170 000 солдат, до общей численности 1,3 миллиона военнослужащих. Тем не менее, некоторые считают, что для достижения этой цифры, учитывая потери на передовой, Кремлю, возможно, придется мобилизовать до 300 000 новобранцев".

В статье указывается, что подавляющее большинство россиян только начинают испытывать лишения и личные жертвы

"Если Запад продолжит участвовать в гонке - устойчиво, твердо и терпеливо поддерживая Украину - и позволит кроту бессмысленной, преступной и расточительной войны сделать свое дело в этом году, исход путинского марафона далеко не предопределен", - резюмирует The Washington Post.

Ранее УНИАН писал, что, по предварительным подсчетам, человеческого ресурса России для войны в Украине хватит до 2030 года.

"Того вооружения, которое есть сейчас у них на консервации и на складах также, к сожалению, хватит еще надолго, на пару лет точно. Но экономически, из-за санкций, из-за давления, из-за переориентации экономики на военное производство (РФ) может не выдержать, потому что военное производство не добавляет к ВВП", - заявлял нардеп Чернев.

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