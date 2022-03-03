Президент добавил, что кроме военных и правоохранителей, даже простые украинцы берут в плен российских военных ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ за неделю сломал планы врага: мы их остановили и бьем.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Мы народ, который за неделю сломал планы врага. Планы, которые строились годами. Подло, просчитано, с ненавистью к нашей стране, к нашим людям, к любым людям, которые имеют свободу и сердце. Но мы их остановили и бьем", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что кроме военных и правоохранителей, даже простые украинцы берут в плен российских военных ежедневно.

"И они говорят только одно. Они не знают, для чего они здесь", - рассказал он.

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