Олег Жданов отметил, что сейчас российская армия на границе с Украиной слаба.

Вторжение Российской Федерации в Украину сейчас невозможно, потому что армия Москвы "ушла в разнос". Путинский режим сейчас более уязвим, потому что "распорошил" военные силы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Обозревателю".

По его словам, у российского президента Владимира Путина есть только два пути – наступать на Украину или отходить, но это означает компромиссы, на которые в Кремле не хотят идти. При этом переломным моментом стало резкое обострение в Казахстане, куда Путин отправил туда войска и лишил армию мощи.

"Сейчас можно идти парадным маршем аж до самой Москвы. Там в частях остались одни срочники", – отметил Жданов.

Читайте такжеРФ "перенесла" вторжение в Украину из-за погоды: военный эксперт оценил планы КремляКроме того, он напомнил, что похожая ситуация сложилась в августе 2008 года, когда Грузия за три дня разгромила авангард 58-й армии, которая вошла в Абхазию.

"Нельзя воевать на два фронта – это изначально проигрышно", – подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов заявил, что главным признаком подготовки Россией нового нападения на Украину будет накопление ее войск в 50-километровой зоне вдоль границы.

По его словам, если подсчитать всех военных РФ, расположенных на европейской части Федерации, их там будет порядка миллиона.

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