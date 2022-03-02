Вооруженные Силы Украины продолжают разбивать российских оккупантов на разных направлениях. В отдельных боях враг получает такой отпор, что бросает свою технику и начинает попросту убегать. Ранее о захвате ценных военных трофеев сообщила 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада. А теперь аналогичным подвигом отметилась 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.
Об этом члены подразделения сообщили на Facebook: "Военнослужащие 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка жестко сопротивляются врагу. Держим под контролем наш участок фронта и не даем оккупанту продвигаться дальше, нанося ему значительных потерь. Как человеческих, так и материальных. Берем пленных, уничтожаем вражескую технику. А теперь есть хорошие трофеи — почти новенькие БМП-3 и "Тигр", на которых орки везли в Украину "русский мир". Российские воины оказались в украинской земле, а их машины — в украинской армии. Продолжаем пополнять нашу землю удобрениями, а ВСУ — техникой и боеприпасами. Все будет Украина".
Война Российской Федерации против Украины
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.