По словам эксперта, такая перспектива приближается, но это абсолютно не нормально.

Боевые бригады не должны сами проводить мобилизацию, они должны заниматься только защитой страны от внешнего врага, считает ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий. Соответствующее заявление он сделал в эфире Киев24.

"Мы доиграемся до того, что боевым бригадам придется просто самим проводить мобилизацию. И я это подавал не как то, к чему надо стремиться, а как раз то, чего надо бояться. Это как раз не просто не нормальная ситуация, это ситуация абсолютно не здоровая, это страшная ситуация, если боевым бригадам придется проводить мобилизацию. Одно дело, когда я это рассматриваю, как человек в тылу", - заявил он.

Другое дело, по словам Дикого, что мы это услышали уже от боевого офицера боевой бригады.

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"То есть эта реальность, эта перспектива приближается. Конечно, это абсолютно не нормально. Не должна армия заниматься ничем, кроме защиты от внешнего врага", - сказал ветеран.

Мобилизация в Украине - скандальное заявление об уклонистах

Как сообщал УНИАН, заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук "Мольфар" заявил, что боевым бригадам должны позволить самостоятельно ловить уклонистов, чтобы ускорить мобилизацию.

По его мнению, бригадная рота разведки за неделю найдет сотню "отборных воинов": "И это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от раненых ветеранов, которые служат в ТЦК".

Под твитом "Мольфара" появилось немало гневных комментариев относительно его идеи. Впрочем, военный отреагировал на критику.

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