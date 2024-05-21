Синицын отметил, если сейчас к армии не присоединится больше мужчин, то придется менять призывной возраст.

Военнослужащий Роман Синицын, который ранее работал в фонде Сергея Притулы заявил, что не согласен со словами главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута о том, что призывной возраст нужно снижать. Однако, военный добавил, что все же со временем это придется сделать.

"Тараса очень уважаю. Но он не военнослужащий, а я являюсь военнослужащим. И мне надо больше балансировать. Я не могу сказать, что согласен сейчас с Тарасом, что вот надо снижать возраст. Но я допускаю вариант, что у нас не будет другого выхода, если не придут люди, которые еще не пришли и которые не понимают уровня и масштаба угрозы, которые стоят не перед каким-то эфемерным государством, а конкретно перед нами, перед нашими детьми и родными", - отметил Синицын в интервью "Украинской правде".

По его словам, также сейчас военным на фронте в первую очередь нужны РЭБы для борьбы с вражескими дронами и наземными БпЛА, системы ЗРК, бронетехника и беспилотники.

Видео дня

"Дроны - это же широкое понятие: есть наземные платформы, есть штуки, которые летают, а есть штуки, которые бомбят. Но ключевая потребность - это люди", - подчеркнул воин.

Синицын добавил, что сейчас враг чаще всего использует на фронте такие БпЛА, как "Орланы", "Zala" в паре с "Ланцетами".

""Орланы" летают уже на тактическую глубину, 100 плюс километров. Нам надо более эффективно с ними бороться различными средствами - и ПВО, и радиоэлектронной борьбы. В этом направлении ведутся работы, здесь мы уже догоняем", - заверил военный.

Он подчеркнул, что ВСУ имеют свои хорошие аналоги РЭБ, однако у россиян также есть качественные продукты для войны, ведь они их постоянно совершенствуют.

"Более того, враг их массово выпускает, они массово обучают пилотов. FPV тоже проблема. У них уже тоже появляются дроны с тепловизионными камерами, потому что мир открыт и комплектующие гражданского назначения можно купить в каких-то маркетплейсах, заказать 1000 контейнеров в Китае на заводе и у тебя уже есть ночные дроны. Это постоянная условная игра наперегонки", - объяснил военнослужащий.

По словам Синицына, война постоянно трансформируется, ведь все развивается в быстром темпе, в частности в этом играет роль и искусственный интеллект. Он считает, что через два года все изменится еще более кардинально.

По его мнению, ИИ может кардинально изменить ход войны, однако на любое действие есть свое противодействие.

"На любой вражеский искусственный интеллект найдется дружественный искусственный интеллект. То есть тактика применения войск постоянно меняется, потому что копеечная штука за 500 или 1000 долларов может сжечь танк за 3 миллиона долларов на раз (щелкает пальцами). И это происходит постоянно", - заверил воин.

Синицын добавил, что ранее Украина сильно отставала от россиян в области радиоэлектронной борьбы, однако сейчас ситуация выравнивается.

"За последний год - полгода появилось очень много технических решений именно в области средств РЭБ. Причем это отечественные - и государственные предприятия что-то производят, и частных производителей стало больше. Мировая оборонка смотрит на нас под очень большим микроскопом и применяет на нашем опыте огромное количество технических решений и на продажу, и для своих локальных вооруженных сил. Поэтому мировые производители тоже очень быстро адаптируются к этой истории с дронами, FPV и тоже предлагают какие-то решения", - подытожил он.

Другие заявления Романа Синицына во время интервью

Также военный, который служит в подразделении аэроразведки Сил обороны и сейчас находится на Харьковском направлении, заявил, что больше всего его раздражают на фронте бумажки.

"Бюрократия, возможно, упрощается, но бумажек все равно остается много. Сначала оно было трудно. Потом, когда научился их оформлять, то стало немного легче. Я как младший офицер пишу очень много разных бумажек. На это приходится находить время, потому что по-другому не работает", - отметил он.

Кроме того, Синицын отметил, что не стоит забывать, что Украина противостоит стране-агрессору, которая имеет много ресурсов, огромную армию, и главная цель которой - всех нас уничтожить. Также он дал свой прогноз относительно войны.

"Мне хотелось бы, чтобы побольше людей осознали, что нас никто не спасет, кроме нас самих. А то, что врагу можно давать бой, то, что можно его х*рячить очень эффективно и красиво, мы это доказали уже не один раз и не десятки раз", - сказал военный.

Вас также могут заинтересовать новости: