Это касается тех, кто попал под объявленную Путиным "частичную мобилизацию".

Российские оккупанты на юге Украины рассматривают возможность своей сдачи в плен ВСУ целыми подразделениями.

Об этом начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"У нас есть такая информация, что в их подразделениях проходят небольшие совещания, чтобы обсудить возможности и перспективы перехода в обменный фонд целыми подразделениями, потому что свежемобилизованные, из которых компонуют эти подразделения, они морально и физически абсолютно не готовы к передовой. Они не имеют подготовки, даже не все имеют личное оружие, у них есть случаи, когда один автомат на двоих, и они находятся в таком состоянии на передовой и ищут способы перейти в обменный фонд", - сказала она.

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Мобилизация в России

Как известно, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. В Министерстве обороны заявляли о намерении мобилизовать около 300 тысяч человек.

По данным украинской разведки, мобилизованным в РФ не хватает военной формы, спальных мест и уборных. Также в соцсетях россияне возмущались тем, что должны собираться на войну самостоятельно.

После объявления мобилизации Россию начали покидать мужчины. По данным разных стран, в Грузию, Казахстан и ЕС уже прибыли более 200 тысяч россиян.

Ранее стало известно, что в Ростовской и Курской областях началась вторая волна мобилизации.

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