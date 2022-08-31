Часть работников ЗАЭС, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли.

Завтра, 1 сентября, миссия Международного агентства по ядерной энергии прибудет на Запорожскую АЭС несмотря на попытки оккупантов помешать этому визиту.

Об этом сообщает Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины.

"Миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с председателем Рафаэлем Гросси 1 сентября должна прибыть на Запорожскую атомную электростанцию с целью оценки ситуации на станции и установления постоянного представительства. Согласовывается маршрут обхода станции с акцентированием представителей МАГАТЭ на объектах, подвергшихся поражению в результате обстрелов", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что в настоящее время возможность прибытия на станцию миссии постоянно усугубляется деструктивными действиями со стороны оккупационной администрации города-спутника станции Энергодара и самой станции".

"В частности, не прекращаются провокационные обстрелы как самой станции, так и возможных маршрутов прибытия представителей МАГАТЭ. Сотрудники станции подвергаются сокрушительным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны. Часть сотрудников, которые по разным причинам согласились на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов. Сейчас с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для кремля "картинки", - сообщает ГУР.

В сообщении сказано, что в ходе работы миссии должны быть выяснены все обстоятельства, приведшие к возникновению опасной ситуации, которая способна привести к аварии на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Также отмечается, что миссия МАГАТЭ на станции должна завершиться созданием постоянного представительства организации на ЗАЭС.

"Территория станции должна быть немедленно демилитаризована. После чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищенный транспортный коридор, по которому в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Сегодня 31 августа, делегация МАГАТЭ из Киева прибыла на Запорожскую АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия организации на территории Запорожской атомной электростанции продлится как минимум несколько дней и по возможности может быть продлена.

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