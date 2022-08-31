Российские оккупационная администрация, которая создана на новоокупированных территориях Запорожской области, намеренно затягивает время для попадания миссии МАГАТЭ в Запорожскую АЭС, отметил Лубинец.

Оккупанты могут устроить "общую фильтрацию" для членов миссии МАГАТЭ Они не хотят так быстро пропускать миссию в Энергодар и намеренно затягивают время.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди на пропуск в Энергодара. Следующий шаг - "фильтрационный лагерь"? Российские оккупационная администрация, которая создана на новоокупированных территориях Запорожской области, намеренно затягивает время для попадания миссии МАГАТЭ в Запорожскую АЭС. Миссию которая направляется со свободной украинской территории планируют допустить в город Энергодар только после прохождения "контроля" в общей очереди завтра. Оккупанты отказываются предоставить "спецпропуска", фактически создавая искусственные преграды для допуска", - написал омбудсмен.

Відео дня:

Он отметил, что рашисты сознательно угрожают участникам миссии обстрелами и при этом пытаются обвинить ВСУ. Оккупанты намеренно пугают МАГАТЭ и затягивают все процедуры. А это влияет на время пребывания и качество работы миссии в Энергодаре, а также на беспристрастность и независимость ее участников, отметил Лубинец.

"Несмотря на тот факт, что группа экспертов сформирована на самом высоком уровне и ее возглавляет Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, Российская Федерация добилась отсутствия среди 13 представителей миссии участников от таких стран как США и Великобритания. Мягкость международных институтов позволяет Российской Федерации все больше повышать градус напряжения вокруг крупнейшей атомной станции в Европе. Ядерный терроризм, который осуществляет страна-агрессор, продолжает нести угрозу всему миру", - добавил омбудсмен.

Также он выразил надежду, что все поступки оккупантов будут отражены в отчете МАГАТЭ. Однако Лубинец отметил, что Украина не сможет гарантировать, что РФ не устроит выезд участников миссии МАГАТЭ через процедуру "фильтрации", под которую по "общим правилам" ежедневно попадают тысячи украинских граждан, которые хотят покинуть оккупированную территорию.

Миссия МАГАТЭ едет в Энергодар: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС. Сегодня, 31 августа, делегация МАГАТЭ из Киева прибыла на Запорожскую АЭС.