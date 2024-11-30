Защитник погиб за четыре дня до своего дня рождения.

В бою с российскими оккупантами погиб украинский журналист, киносценарист, поэт и прозаик Мирослав Кулик. Свою жизнь за Украину поэт отдал в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщил брат военного Тарас Кулик на своей странице в Facebook.

"В бою с Россией отдал свою жизнь мой брат - Мирослав Кулик в городе Авдеевка, Донецкой области", - написал он.

Поэт погиб за четыре дня до своего дня рождения. 29 ноября ему должно было бы исполниться 57 лет.

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В то же время директор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юрий Бондарь также подтвердил гибель Мирослава Кулика. В частности он написал:

"На российско-украинской войне в бою под Авдеевкой погиб воин Мирослав Герасимович (Кулик). Был журналистом, литератором, музыкантом. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Помним...".

В пресс-службе Национального союза журналистов Украины добавили, что Мирослав Кулик был не только журналистом, но и активным общественным деятелем, ведь участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

"Он писал стихи, прозу и сценарии. В последние годы жил в Романовке Киевской области. В первые дни полномасштабной войны вместе с братом Тарасом пошел служить - сначала в ПВО, потом стал пулеметчиком в ДШВ", - отметили в сообщении.

Гибель украинцев на войне

Как писал УНИАН, на фронте погибла санитарный инструктор эвакуационного отделения 3-й отдельной штурмовой бригады Валентина Нагорная с позывным "Валькирия". Свою жизнь за Украину боевой медик отдала вместе со своим любимым.

Также сообщалось, что на поле боя погиб футбольный тренер из Киева Денис Скляренко. Как стало известно, защитник погиб на Купянском направлении, выполняя боевые задачи.

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