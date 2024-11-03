Пока неизвестно, на каком направлении погибла медик вместе со своим возлюбленным.

На поле боя погибла санитарный инструктор эвакуационного отделения 3-й отдельной штурмовой бригады Валентина Нагорная с позывным "Валькирия". Об этом сообщила медицинская служба бригады в своем Instagram.

"Наша посестра Валькирия - на щите. С началом Великой войны она присоединилась к ТрО "Азов" Киев. Спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой", - отметили в сообщении.

В медицинской бригаде добавили, что Валькирия была примером достоинства и силы, а также всегда хотела улучшать свои навыки для более эффективной помощи тем, кто в этом нуждался.

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"Ее путь для всех нас является примером - путем отваги, решимости и постоянного движения вперед. Ее чин будет вдохновлять других прокладывать свой путь. Валькирия навсегда останется частью семьи медицинской службы 3 ОШБр. Имя ее навечно вписано в борьбу за Свободу Украины", - подчеркнули в сообщении.

В то же время волонтер Лилия Матвеева сообщила, что Валентина Нагорная погибла вместе со своим парнем.

"Вместе воевали, вместе любили, вместе "на щите"... Пусть ваши души будут всегда вместе. Навеки в строю! Валькирия и Берсерк", - написала она на своей странице в Facebook.

Гибель военных на фронте

Как писал УНИАН, на фронте погиб тренер футбольного клуба "Троещина" Денис Скляренко. Когда началось полномасштабное вторжение, Скляренко добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112-й бригаде. За свои боевые заслуги он был награжден "Золотым Крестом".

Также сообщалось, что на фронте погиб зять убитого языковеда Ирины Фарион. Как стало известно, Василий Особа погиб на Северском направлении. Мужчина был бойцом "Легиона Свободы", минометчиком, старшим солдатом 4-го батальона "Сила Свободы" Бригады НГУ "Рубеж".

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