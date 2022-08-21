Предварительно обошлось без жертв и разрушений.

Российские оккупанты обстреляли три общины в Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Около 17 часов вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской общины. Хотинская община: в 11 утра с территории РФ враг открыл огонь из миномета, всего 12 "прилетов" за день. Били и из крупнокалиберного пулемета. Білопільська община: в полпервого был минометный обстрел − 7 "прилетов", а после обеда - еще 14. Также с полпервого враг вел обстрел общины из ствольной артиллерии − 17 "прилетов", - отметил глава ОВА.

По словам Живицкого, во всех случаях − предварительно без потерь и разрушений.

Напомним, по селу Павловка Сумской области утром оккупанты нанесли 15 ударов из артиллерии, в результате чего разрушена школа и повреждены частные дома. К счастью, обошлось без человеческих жертв. В целом, по данным председателя ОВА, ночь на Сумщине была тихой.

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