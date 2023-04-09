Усилия по созданию "царь-окопа" такие же напрасные, как усилия по созданию "царь-колокола" и "царь-пушки", которые никогда не использовали по назначению, отмечают в МОУ.

Министерство обороны Украины отреагировало на сообщение о создание российскими захватчиками 70-километрового окопа на оккупированной части Запорожской области.

Там вспомнили историю "царь-колокола", который установлен на постаменте в Кремле, и "царь-пушки", которая была создана как оружие для обороны Кремля, но никогда так и не выстрелила.

"Царь-колокол, треснувший при отливке, царь-пушка, которая так ни разу не стреляла, а теперь столь же бесполезный 70-километровый царь-окоп, выкопанный россиянами в Запорожской области, – не это ли уникальные черты российской цивилизации, о которых так любит говорить [президент РФ Владимир] Путин?", – пишет ведомство на странице в Twitter.

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Царь-окоп россиян – что известно

Накануне Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках укрепрайон оккупантов – 70-километровый окоп, простирающийся от поселка Семеновка, (возле Мелитополя) до поселка Мариновка (северо-западнее Бердянска).

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, комментируя этот факт, отметила, что это единственная победа врага, поскольку "других побед не будет".

А спикер Таврического направления Алексей Дмитрашковский убежден, что причина создания "окопа-рекордсмена" – страх перед украинским контрнаступлением.

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