В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Кремле не хватает политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления представителей Российской Федерации о том, что риторику украинских властей "должны остановить западные кураторы".

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

Николенко прокомментировал утверждение пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, что якобы "нарастание напряженности на Донбассе происходит на фоне агрессивной риторики киевских официальных лиц".

В этой связи Николенко заявил: "Российская Федерация продолжает маскировать за публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства. За ширмой громких выпадов МИД РФ довольно четко просматривается целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения Минских договоренностей и итогов саммита лидеров Нормандского формата, блокирование работы Трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание удавки на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях. Последние примеры доминирования в Москве логики на дальнейшую эскалацию – незаконная организация в Крыму и на Донбассе выборов в Госдуму России, репрессии против крымских татар".

Читайте такжеЕвросоюз осудил решение России не продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной"Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс. Россия уже сейчас может сделать первый шаг: решиться на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Время переходить от слов к действиям уже давно назрело. Наше государство готово к прогрессу. В то же время, мы четко понимаем, с кем имеем дело. А потому полагаемся как на дипломатию, так и армию", - подчеркнул Николенко.

Что предшествовало

Как свидетельствует стенограмма брифинга пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, она 16 сентября обратила внимание на слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что если Верховный главнокомандующий даст команду, то украинская армия готова взять Донецк и Луганск, а также на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что существует вероятность полноценной войны Украины с Россией.

"Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на Западе "курирует" Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны, призывает к возвращению жизни в мирное русло", - заявила Захарова.

Автор: Виталий Саенко