Агент "АТЕШ" поджег релейный шкаф на станции в Волгограде.

Агент партизанского движения "АТЕШ" осуществил диверсию в Волгограде, подпалив релейный шкаф на станции Максима Горького. Как сообщает "АТЕШ" в Телеграм, вследствие диверсии на некоторое время была остановлена переброска военной техники через эту станцию.

"Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Данная станция — важный узел, через который военные составы идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы", - отмечают в "АТЕШ".

Партизаны подчеркивают, что это "месть за Авдеевку".

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Отмечается, что дату проведения диверсии не разглашают для безопасности агента.

Украина вывела войска из Авдеевки

Как известно, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о решении вывести украинских военных из Авдеевки.

18 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что "выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки". Однако некоторое количество украинских защитников попало в плен.

Президент Владимир Зеленский, комментируя выход военных из города, выразил уверенность в том, что Украина вернет Авдеевку.

С начала 2024 года и до 16 февраля потери российских оккупационных войск в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" превысили 20,5 тысяч человек.

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