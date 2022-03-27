Обстрел произошел возле Чернигова 26 марта.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрелы на подъезде к Чернигову, куда доставлял гуманитарную помощь.

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Мы были обстреляны. Враг обстрелял нашу машину. Слава богу, все живы, несколько наших ребят ранены", - сказал он и поблагодарил раненому водителю Андрею.

По его словам, обстрел произошел возле Чернигова 26 марта.

"Обстрел был почти перед самым Черниговом, перед переправой, где был обстрелян фактически журналист "1+1" Цаплиенко. Мы старались передать специальную связь и гуманитарную помощь", - добавил Марцинкив.

Ранее сообщалось, что в Чернигове россияне сознательно обстреливают мирных жителей. Пока известно об около 200 убитых горожан.

В Чернигове отсутствуют электроснабжение, теплоснабжение и водоснабжение из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий.

25 марта в осажденный Чернигов волонтеры прислали груз гуманитарной помощи.

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