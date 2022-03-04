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Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявляет, что на Запорожской атомной электростанции есть раненые.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.
"Вчера вечером, где-то около 16.30, вражеская корона бронированной техники прорвалась к городу, пошли сразу на атомную станцию и начали почти вплотную тушить к зданиям и сооружениям атомной станции. Произошел пожар. Есть раненые... Информации о количестве раненых у меня нет. Об их состоянии: есть также тяжелые раненые. Вывезти их в больницу нет возможности", - подчеркнул Орлов.
Он подчеркнул, что оккупанты не дают пожарным погасить пожар.
"Ситуация очень критическая", - подчеркнул городской голова.