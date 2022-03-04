В том числе есть тяжело раненые.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявляет, что на Запорожской атомной электростанции есть раненые.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Вчера вечером, где-то около 16.30, вражеская корона бронированной техники прорвалась к городу, пошли сразу на атомную станцию и начали почти вплотную тушить к зданиям и сооружениям атомной станции. Произошел пожар. Есть раненые... Информации о количестве раненых у меня нет. Об их состоянии: есть также тяжелые раненые. Вывезти их в больницу нет возможности", - подчеркнул Орлов.

Он подчеркнул, что оккупанты не дают пожарным погасить пожар.

"Ситуация очень критическая", - подчеркнул городской голова.