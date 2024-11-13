Кроме того, 47 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, два БпЛА вышли из воздушного пространства Украины.

В ночь на 13 ноября (с 15.00 12 ноября) противник нанес удар по Украине ракетами различных типов, управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками. В Воздушных силах сообщили, сколько целей удалось уничтожить.

Отмечается, что всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 96 средств воздушного нападения (без учета КАБ):

2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. - РФ по Сумской области;

2 крылатые ракеты Х-101 - РФ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Каспийское море;

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 район пусков Воронежская обл;

90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие двух крылатых ракет Х-101, двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 37-ми БпЛА противника в Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Кировоградской областях", - отметили в ВС.

Кроме того, 47 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, два БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и России. Еще два беспилотника - в воздухе, боевая работа продолжается.

Воздушная атака на Украину 13 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 ноября Россия подняла в небо стратегическую авиацию и осуществила пуски крылатых ракет по Украине.

Одна из ракет направлялась на Киев. Одновременно в ВС заявили об угрозе баллистики с севера. Через несколько минут столичные паблики сообщили о взрывах. Это подтвердил мэр Виталий Кличко.

После крылатых ракет Киев атаковала баллистика. Завершили атаку "шахеды".

В КГВА заявили, что вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Последний раз это произошло более двух месяцев назад.

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