Россияне могут готовиться к зиме, отметил обозреватель.

Россияне в последнее время редко используют ракеты, что может свидетельствовать об их накоплении с определенной целью.

"Мы видим минимизацию использования ракетного оружия. С начала июля по Украине было применено около 140 дронов-камикадзе и только 21 КРМБ "Калибр" и 1 ОТРК "Искандер-М". С 24 июня они не совершили ни одного пуска Х-101/555. А это основные авиационные ракеты, которыми они обстреливали Украину. Это немного настораживает", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью УНИАН.

По его словам, стоит понаблюдать, какая будет ситуация с обстрелами в течение июля:

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"Если мы говорим о накоплении, то зачем? Я не исключаю, что это может быть именно накопление в канун августа, особенно в канун Дня Независимости. Хотя есть и другая версия - подготовка к зимнему периоду. Напомню, что в прошлый раз россияне взяли паузу почти на полтора месяца, с 9 марта по 28 апреля, после чего возобновили регулярные обстрелы".

Атака РФ 18 июля - что сообщалось

Напомним,в ночь на 18 июля РФ применила шесть крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных дронов Shahed-136. По данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы уничтожили все ракеты и 31 БПЛА.

Также сообщалось, что на деталях сбитого иранского дрона, запущенного в ночь на 18 июля оккупантами по Николаеву, обнаружили маркировку стран Запада.