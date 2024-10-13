'Это не должно быть безнаказанным': Лубинец отреагировал на информацию о расстреле пленных

Омбудсман направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о расстреле 9 украинских военнопленных в Курской области РФ.

Как сообщил омбудсмен в Telegram, информация об очередном военном преступлении оккупантов появилась в социальных сетях. Лубинец подчеркнул, что это нарушение Женевской конвенции.

"Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия - это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления", - отметил Лубинец.

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Расстрел пленных на Курщине

Как сообщал УНИАН, аналитики DeepState заявили, что 10 октября россияне расстреляли 9 украинских военных на Курщине.

"Известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться", - пишет проект со ссылкой на собственные источники в одном из подразделений.

Зато военный "Осман" заявил, что россияне прорвали украинскую оборону в одном из населенных пунктов Курской области, зашли в тыл и вступили в бой с группой операторов дронов. В результате жесткого боя украинские воины погибли. В плен они не сдавались добровольно, отметил он.

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